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7.4 ملايير درهم لدعم الغاز والسكر من أموال المقاصة مع نهاية يونيو

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 00:13 7.4 ملايير درهم لدعم الغاز والسكر من أموال المقاصة مع نهاية يونيو | اقتصاد
7.4 ملايير درهم لدعم الغاز والسكر من أموال المقاصة مع نهاية يونيو
كشف تقرير صندوق المقاصة لشهر يوليوز الخاص بأنشطة شهر يونيو، أن التحملات العامة للصندوق إلى غاية نهاية يونيو من 2018، سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 7.4 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من

شوف تيفي

كشف تقرير صندوق المقاصة لشهر يوليوز الخاص بأنشطة شهر يونيو، أن التحملات العامة للصندوق إلى غاية نهاية يونيو من 2018، سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 7.4 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ويعود هذا الارتفاع بحسب التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار الغاز بوتان بنسبة 16 المائة في السوق الدولي خلال الأشهر الستة الأولى، في مقابل انخفاض أسعار السكر في السوق الدولي بنسبة 26 في المائة خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية.

وسجل دعم غاز البوتان ارتفاعا بنسبة 8 في المائة إلى 5.6 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهكذا بلغت قيمة دعم قنينة واحدة من الغاز بوتان من فئة 12 كيلو، 55.55 درهم، فيما بلغت قيمة دعم قنينة الغاز بوتان من فئة 3 كيلوغرامات 14.49 درهما. أما تحملات دعم السكر فقد بلغت 1.7 ملايير درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي وذلك بارتفاع قدره 0.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا بلغت قيمة دعم كيلوغرام واحد من السكر 2.8 دراهم.

وبلغت أداءات صندوق المقاصة الخاصة بملفات الدعم عن الغاز بوتان والسكر لفائدة الشركات المعنية 6.5 ملايير درهم خلال نصف السنة الجارية، وتوزعت قيمة ما أداه صندوق المقاصة لفائدة شركات الغاز بوتان 5 ملايير درهم و1.5 ملايير درهم كأداءات دعم السكر. فيما بلغت متأخرات الديون التي في ذمة الصندوق لفائدة الشركات ما يناهز 3.3 ملايير درهم بالنسبة للغاز بوتان، و463 مليون درهم بالنسبة للسكر.

 

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شوف تيفي المغرب درهم دعم الغاز السكر أموال المقاصة نهاية يونيو

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