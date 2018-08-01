الملك يبعث برقية تعزية وتضامن إلى العاهل الأردني على إثر الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينتي الفحيص والسلط ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن للملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية على إثر الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدينتي الفحيص والسلط، وأدى إلى استشهاد عدد من

شـــوف تيفي: و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن للملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية على إثر الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدينتي الفحيص والسلط، وأدى إلى استشهاد عدد من عناصر القوات الأمنية الأردينية.

وأعرب الملك في هذه البرقية، لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلاله لكافة الشعب الأردني الشقيق، عن "أحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أشيد بيقظة وكفاءة القوات الأمنية الأردنية التي حالت دون تحقيق الإرهابيين لأهدافهم الدنيئة، أعبر لكم، باسمي وباسم الشعب المغربي، عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الغادر، مؤكدا لكم تضامننا الكامل معكم، ودعمنا الثابت لكم في كل جهودكم من أجل محاربة كل أشكال الإرهاب المقيت".