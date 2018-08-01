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ما بقات رحمة...العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب مسجد بكلميم

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 22:24 ما بقات رحمة...العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب مسجد بكلميم | حوادث و حقوق
ما بقات رحمة...العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب مسجد بكلميم
عثر مجموعة من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم على رضيعة حديثة الولادة مرمية بجنبات مسجد متواجد بشارع الخرشي بمدينة كلميم.

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر مجموعة من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم على رضيعة حديثة الولادة مرمية بجنبات مسجد متواجد بشارع الخرشي بمدينة كلميم.

وحسب مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، فقد جاءت عملية العثور على الرضيعة المتخلى عنها بعدما كان عدد من المواطنين القاطنين بشارع الخرشي متجهين لأحد المساجد القريب من محل سكناهم لتثيرهم صرخات الرضيعة المنبعثة من علبة كارطونية تحت جدار المسجد ليقتربوا من مصدر الصوت فإذا بهم يصدمون من هول المنظر بعدما عثروا على مولودة أنثى في أيامها الأولى ملفوفة وسط غطاء صوفي وموضوعة داخل علبة كارطونية.

وأضاف ذات المصدر، أنه فور اكتشاف الرضيعة جرى إخطار السلطات المحلية وعناصر الأمن، الذين هرعوا لعين المكان مرفوقين بعناصر الوقاية المدنية، وعملوا على نقل الرضيعة صوب المستشفى الجهوي لكلميم لإخضاعها للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها الصحية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وظروف التخلي عن المولودة، بغية التوصل إلى خيط يقود العناصر الأمنية لهوية والدتها الحقيقية لمساءلتها قانونيا، جراء تعريض حياة الرضيعة للخطر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم العثور رضيعة متخلى عنها ظروف غامضة قرب مسجد

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