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ثلاث سنوات نافذة لأربعيني حاول قتل طفله حرقا بتازة

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 21:18 ثلاث سنوات نافذة لأربعيني حاول قتل طفله حرقا بتازة | حوادث و حقوق
ثلاث سنوات نافذة لأربعيني حاول قتل طفله حرقا بتازة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة تازة حكما مفاجئا في حق أب أربعيني عرض طفله في ربيعه السادس لطقوس من التعذيب بعدما حجزه داخل غرفة، ورماه داخل فرن تقليدي يستعمله جيرانه بدوار بجماعة بوحلو

شوف تيفي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة تازة حكما مفاجئا في حق أب أربعيني عرض طفله في ربيعه السادس لطقوس من التعذيب بعدما حجزه داخل غرفة، ورماه داخل فرن تقليدي يستعمله جيرانه  بدوار بجماعة بوحلو بضواحي مدينة تازة خاص بطهي الخبز، حيث أدانته المحكمة، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنا نافذا فقط.

وأضافت اليومية أن متتبعي قضية الطفل، التي هزت إقليم تازة منتصف شهر يونيو الماضي، اعتبروا حكم المحكمة مخففا بالنظر إلى ما اقترفه الأب في حق طفله، فيما ربطه مصدر قريب من الموضوع ، بإعادة المحكمة تكييف التهم المنسوبة إلى الأب، بعدما وجهت إليه النيابة العامة، خلال إحالته المباشرة على المحاكمة، تهما ثقيلة تخص "الاحتجاز والتعذيب والإيذاء العمدي في حق طفل ومحاولة قتله حرقا"، حيث استندت النيابة العامة، يضيف المصدر، إلى شهادات الجيران وتقارير الأطباء، وكذا الصور الصادمة التي أدلى بها دفاع الطفل، والتي تظهر أثار التعذيب البادية على جسده، ما خلف له، حسب تقرير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، إصابات خطيرة في أنحاء مختلفة من جسده، منها كدمات وكسر معصم يده اليسرى، إضافة إلى فقدان ثلاثة آسنان عقب تلقيه ضربة على الفم.

غير أن كل هذه الأدلة تضيف اليومية، لم تكن مقنعة للمحكمة التي اختارت إعادة تكييف التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إلى المتهم ومتعته بحكم مخفف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أربعيني محاولة قتل طفل حرق تازة

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