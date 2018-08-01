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إغلاق وسحب الرخصة من الحانة التي كانت مسرحا لهجوم خطير بالأسلحة بمراكش

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 22:07 إغلاق وسحب الرخصة من الحانة التي كانت مسرحا لهجوم خطير بالأسلحة بمراكش | حوادث و حقوق
إغلاق وسحب الرخصة من الحانة التي كانت مسرحا لهجوم خطير بالأسلحة بمراكش
قامت السلطات الأمنية باعتقال 8 أشخاص وإغلاق الحانة التي هاجمها ستة أشخاص أمس الأحد بمراكش

شوف تيفي:

 قامت السلطات الأمنية باعتقال 8 أشخاص وإغلاق الحانة التي هاجمها ستة أشخاص أمس الأحد بمراكش

وأضاف مصدر "شوف تيفي"، أن السلطات الأمنية قامت بإغلاق وسحب رخصة الحانة المتواجدة بشارع الزرقطوني بمراكش.

 كما أكد ذات المصدر أنه تم وضع "مُسَيِر الحانة" تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين غادر المصابون المستشفى

 جدير بالذكر أن ستة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير قاموا عشية أمس الأحد باقتحام حانة بشارع الزرقطوني بمراكش، واعتدوا على روادها، مما خلف ضحايا عديدة نتيجة لهذا الاعتداء تم نقلهم إلى المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إغلاق سحب الرخصة الحانة أطوار اعتداء عصابة مدججة الأسلحة البيضاء مراكش

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