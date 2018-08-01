خاص...90 لسعة عقرب في شهر واحد تسجل بإقليم زاكورة وسط ندرة المضادات والأمصال ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة، أن عدد الإصابات بلسعات العقارب المسجلة بالدواوير التابعة لإقليم زاكورة خلال شهر يوليوز الماضي بلغت حوالي 90 حالة أغلبها لم تتلق أمصالا للتداوي واعتمدت فقط على طرق بدائية

شوف تيفي:زاكورة

كشفت مصادر جد مطلعة، أن عدد الإصابات بلسعات العقارب المسجلة بالدواوير التابعة لإقليم زاكورة خلال شهر يوليوز الماضي بلغت حوالي 90 حالة أغلبها لم تتلق أمصالا للتداوي واعتمدت فقط على طرق بدائية وتقليدية في العلاج.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحصة الأسد من هذه الإصابات سجلت بقيادة "النقوب" تليها في المرتبة الثانية قيادة "بني زولي" فيما لم تعرف منطقة "محاميد الغزلان" أي إصابة لحدود اللحظة.

وأوضحت المصادر ل "شوف تيفي"، أنه بعد تسجيل هذا الرقم المهول اتخذت السلطات الإقليمية مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي التي تعرفها قرى الإقليم بفعل اشتداد دراجة الحرارة التي تسجل أرقاما قياسية، تخرج معها مجموعة من الزواحف والحشرات السامة من بينها العقارب وتهدد حياة أهالي هذه المناطق، الأمر الذي ينذر بارتفاع عدد الإصابات.

وأضافت ذات المصادر، أن التدابير المتخذة من الجهات المسؤولة بالإقليم تتمثل بالأساس في تنظيم دورات تحسيسية وتوعية للساكنة حول طرق التعامل مع لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، علاوة على تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها أمنيين بمختلف القطاعات وأطباء ورجال سلطة مهمتهم الإخبار والتبليغ بكل حالة أو إصابة جديدة بلسعة عقرب أو لدغة أفعى وفدت على مستشفى زاكورة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين، أو توجيههم لمستشفيات مجاورة في الحالات الحرجة.

يشار أن، عددا من المراكز الصحية بإقليم زاكورة تفتقر للأدوية والأمصال المضادة للسعات العقارب ولدغات الأفاعي، الشيء الذي يضر معه عددا من المصابين للتنقل نحو مدينة مراكش أو مدينة ورزازات لتلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر بفعل ارتفاع الإصابات بإقليم زاكورة وغياب مضاداتها.