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المديرية العامة للضرائب تعلن عن وضع مسطرة جديدة لإرجاع الضريبة على الدخل

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 19:54 المديرية العامة للضرائب تعلن عن وضع مسطرة جديدة لإرجاع الضريبة على الدخل | بوليتيك
المديرية العامة للضرائب تعلن عن وضع مسطرة جديدة لإرجاع الضريبة على الدخل
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية.

 شوف تيفي (و.م.ع)

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن إبرامها اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي تتعلق بوضع مسطرة مبسطة وسريعة لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض مخصصة للسكنى الرئيسية.

وذكر بلاغ للمديرية أنه، بموجب هذه المسطرة المبسطة، سيتموقع البنك كمخاطب وحيد للملزمين، حيث سيستقبل مباشرة طلبات المواطنين لإرجاع الضريبة، وسيتكلف مباشرة بعد ذلك بالمساطر الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المسطرة ستمكن الملزمين من الاستفادة من عدد من الامتيازات، تشمل تقليص آجال إرجاع الضريبة، وتقليص عدد الوثائق المرفقة بطلب الإرجاع.

 

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شوف تيفي المغرب الضرائب البنك القرض العقاري والسياحي ضريبة على الدخل

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