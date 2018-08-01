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أبناء مدينة مراكــش يحتفلون بعيد الشباب بطريقة مميزة

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 17:59 أبناء مدينة مراكــش يحتفلون بعيد الشباب بطريقة مميزة | مجتمع
أبناء مدينة مراكــش يحتفلون بعيد الشباب بطريقة مميزة
أصدر الفنان المغربي محمد رضا أغنية بعنوان (#الله_ينصر_سيدنا)، من ألحانه وغنائه وكلمات الشاعرة والإعلامية، بهية بنخار، ومن إنتاج شركة ''مسك ستراتيجيز''، بمناسبة ذكرى عيد الشباب.

شوف تيفي

 أصدر الفنان المغربي محمد رضا أغنية بعنوان (#الله_ينصر_سيدنا)، من ألحانه وغنائه وكلمات الشاعرة والإعلامية، بهية بنخار، ومن إنتاج شركة "مسك ستراتيجيز"، بمناسبة ذكرى عيد الشباب.

وأضاف إخبار صحفي للشركة المنتجة، أنها " مسرورة بإخبار الإعلام الوطني والرأي العام المغربي المحترمين، بآخر عمل للفنان محمد رضا، الذي هو أغنية وطنية شبابية، أصدرتها بمناسبة ذكرى عيد الشباب ".

وأوضحت "بهية بنخار" مالكة الشركة، في ذات الإخبار إن"الأغنية جاءت تعبيرا عن حبنا كشباب و فنانين للملك محمد السادس، الملك الشاب و ملك الشباب"، مضيفة،" كما أن الأغنية تعبير عن الانخراط الكامل للمكانة الخاصة التي أولاها الملك للشباب في خطاب العرش ".

وأكدت بنخار،" إن الأغنية تتماشى مع التوجه الجديد لعصرنة الأغنية الوطنية كلمات وألحانا و توزيعا و أداءً لجعلها منتوجا فنيا يتجاوز الحدود الوطنية لتصل إلى المتلقي في المحيط الجهوي و الإقليمي و العالمي".

 

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شوف تيفي المغرب أغنية جديدة عنوان عيد الشباب

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