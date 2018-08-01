الأمطار الصيفية والسيول الطوفانية تعزل دواوير بتارودانت والمسؤولين خارج التغطية ﻿

وجد عدد من سكان بعض القرى النائية بإقليم تارودانت أنفسهم محاصرين بالسيول والأودية في اليومين الأخيرين، وذلك بفعل هطول أمطار رعدية مفاجئة، أدت لانسداد مجموعة من المسالك الطرقية، واجتياح الأودية

شوف تيفي:تارودانت

وجد عدد من سكان بعض القرى النائية بإقليم تارودانت أنفسهم محاصرين بالسيول والأودية في اليومين الأخيرين، وذلك بفعل هطول أمطار رعدية مفاجئة، أدت لانسداد مجموعة من المسالك الطرقية، واجتياح الأودية للمنطقة، وقطعها للطرقات التي تربط هذه المناطق الجبلية بالعالم الخارجي.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فقد شهدت كل من جماعات "تومليلين" "إدوسكا أوفلا"، و "توفلعزت"، و "آيت علي تابيا" أمطارا صيفية قوية، مصحوبة بعواصف رعدية حولت المنطقة لشبه جزيرة معزولة وسط بحر من السيول والأنهار التي فاضت واجتاحت الطرقات والمسالك، متسببة في تخريبها وتذمير وعزل قاطني هذه الجماعات عن العالم الخارجي.

وأضافت ذات المصادر، أن الساكنة عاشت لحظات عسيرة، نتيجة هذه الأمطار التي وصفت بغير المسبوقة، حيث حرمت من أبسط حاجياتها وضرورياتها الحياتية التي تبقى رهينة بتنقلها لمركز الجماعات المجاورة لقضاء مآربها، والتبضع من الأسواق المتواجدة خارج نفوذها، وبفعل انقطاع الطرقات وجدت نفسها معزولة بشكل تام.

هذا، ولمواجهة هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت هذه المناطق انخرط مجموعة من أهالي الجماعات السالفة الذكر في محاولة فك الحصار عن دواويرهم، وذلك بإصلاح بعض المسالك وترقيعها بطرق بدائية لتمكينهم من العبور للمناطق المجاورة والخروج من عزلتهم بعد غياب السلطات المحلية ومنتخبي المنطقة عن تقديم يد المساعدة لهؤلاء بالسرعة الكافية.

وفي هذا الصدد، تناشد ساكنة هذه الدواوير المحاصرة المسؤولين بالتدخل العاجل لفك العزلة عنهم، وإصلاح الطرقات والمسالك المذمرة بفعل الفيضانات والسيول التي أتت على الأخضر واليابس بالمنطقة.

وعلاقة بذات الموضوع أكد أحد الفاعلين الجمعويين أن الوضع أصبح كارثيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ انجرفت الأتربة واقتلعت الأشجار، وذمرت الطرقات، وغمرت السيول والبرك المائية والأوحال كل مكان، وأصبح الخروج من الدواوير للمراكز الجماعية مستحيلا ومغامرة محفوفة بالمخاطر، وهو ما جعل المواطنين في عزلة تامة عن الأسواق الأسبوعية التي يتبضعون منها قوتهم ومعيشتهم وأغراضهم اليومية.

وزاد ذات المتحدث موضحا، أن المنطقة تحتاج إلى تنمية شاملة تؤهلها للتصدي لمثل هذه الكوارث، وذلك من خلال إنشاء قناطر وطرق ذات جودة عالية، وليس لحلول ترقيعية في كل مرة تجرفها السيول وتصبح في خبر كان، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة.

وتساءل المتحدث نفسه عن دور السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المجالس المنتخبة، الذين ينتظرهم أهالي الدواوير المنكوبة بأحر من الجمر، للقيام بمهامهم كما ينبغي، والتحرك بشكل مستعجل لتقديم الدعم والمساعدة للمحاصرين، والتحلي بروح المسؤولية والوطنية الحقة، واستحضار الخطابات الملكية والتوجهات المولوية التي توصي بإيلاء الاهتمام للمواطن، وخدمته، والتجاوب بسرعة مع كل همومه ومشاكله، عوض التقاعس ونهج سياسة الآذان الصماء.