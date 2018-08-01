فتح مباراة للتوظيف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي..وهذه هي الشروط ﻿

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنها ستنظم ابتداء من يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بالرباط مباراة للتوظيف في درجة كاتب الشؤون الخارجية (السلم 10) ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في (45)

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنها ستنظم ابتداء من يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بالرباط مباراة للتوظيف في درجة كاتب الشؤون الخارجية (السلم 10) ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في (45) منصبا.

وبالنسبة لشروط الترشيح فإنها على الشكل التالي:

- تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين من جنسية مغربية، البالغين من العمر ما بين 18 و45 سنة والحاصلين على شهادة الإجازة أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، في التخصصات التالية:

- العلوم السياسية (Sciences Politiques)؛

- العلاقات الدولية (Relations Internationales)؛

- الدبلوماسية (Diplomatie)؛

- القانون الدولي الخاص (Droit Internationales Privé)؛

- العلاقات الاقتصادية الدولية (Relations Economiques Internationales)؛

- التجارة الدولية (Commerce International)؛

- المالية الدولية (Finance Internationale)؛

- تدبير الموارد البشرية (Gestion des Ressources Humaines)؛

- تدبير وتسيير المقاولات (Management et Gestion des Entreprises)؛

- التواصل (Communication)؛

- الآداب تخصص إحدى اللغات التالية: البرتغالية، الصينية، الروسية، اليابانية، الألمانية أو الهولندية.

ويشترط في المترشحين التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل: الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو إحدى اللغات المذكورة في تخصص الآداب، ويتعين في هذا الصدد الإدلاء بشهادة مسلمة من إحدى مؤسسات اللغة المتخصصة.



وأكدت الوزارة تخصيص 25% من المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و7% منها لفائدة الأشخاص المعاقين.

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

1- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم المحصل عليه في إحدى التخصصات المطلوبة أعلاه أو إحدى الشهادات المعادلة، مصحوبة وجوبا بنسخة من قرار المعادلة المنشور في الجريدة الرسمية.

2- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.

3- بطاقة المعلومات المتعلقة بهذه المباراة والتي ينبغي تعبئتها وطبعها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التالي: http://www.diplomatie.ma (الوزارة- وظائف، تداريب ومباريات).

4- نسخة مصادق عليها من الشواهد المسلمة من إحدى المؤسسات المتخصصة في اللغات تثبت التمكن من اللغتين الأجنبيتين المطلوبتين؛

وسيتم الإعلان عن مكان إجراء الاختبارات عن طريق العناوين الإلكترونية التالية: www.emploi-public.ma و http://www.diplomatie.ma وعبر البريد الالكتروني للمترشحين المعنيين المستوفين لشروط اجتياز المباراة.

ويمكن للمرشحين إرسال ملفات الترشيح بواسطة البريد المضمون إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي زنقة روزفيلت - الرباط – المغرب قبل 31 غشت 2018 وهو آخر أجل لإيداع طلبات الترشيح. ويجب الإشارة على ظهر الظرف لمباراة كتاب الشؤون الخارجية. ويعتد في هذا الصدد بالتاريخ الموضوع من طرف مصالح البريد على الظرف المحمل لملف الترشيح.

- يجب أن توجه طلبات ترشيح الموظفين إلى العنوان المذكور أعلاه، ويتعين على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، تقديم طلباتهم عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم، و يتعين على المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، إرفاق طلباتهم بشهادة مسلمة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية.