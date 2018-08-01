مؤلم.. لسعة عقرب تنهي حياة رضيعة ضواحي سيدي إفني ﻿

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، مصرعها، أمس الأحد، عقب تعرضها للسعة عقرب داخل منزل أسرتها بمنطقة بطرش أمجاض التابعة لجماعة تيغرت ضواحي سيدي إفني.

"شوف تيفي"

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، مصرعها، أمس الأحد، عقب تعرضها للسعة عقرب داخل منزل أسرتها بمنطقة بطرش أمجاض التابعة لجماعة تيغرت ضواحي سيدي إفني.

وأوضح مصدر مطلع أن أسرة الرضيعة، اضطرت إلى نقلها لمستشفى مدينة تزنيت بسبب عدم توفر المركز الصحي للمنطقة على الإمكانيات، إلا أنها فارقت الحياة في الطريق قبل وصولها إلى مستشفى تزنيت.

وأبرز ذات المصدر أن عدم توفر المركز الصحي للمنطقة على أمصال أو الإمكانيات من أجل استقبال مثل هذه الحالات، كان من بين الأسباب التي ساهمت في عدم إنقاذ حياة الرضيعة.





