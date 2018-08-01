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زيـان يـؤطر ندوة بألفــاظ نـابية ويقحـم "النيابة العامة" في مناقشة خروف العيد

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 13:36 زيـان يـؤطر ندوة بألفــاظ نـابية ويقحـم النيابة العامة في مناقشة خروف العيد | مجتمع
زيـان يـؤطر ندوة بألفــاظ نـابية ويقحـم "النيابة العامة" في مناقشة خروف العيد
أثـــار أسلـوب النقيب محمـد زيان العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، حيث أطـر صبيحة اليوم الإثنـين ندوة صـحفية حول فضيحة أضـاحي العـيد بالمقر المركزي للحزب الليبرالي الحر بالرباط .

شوف تيفي:

أثـــار أسلـوب النقيب  محمـد زيان العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أطـر صبيحة اليوم الإثنـين ندوة صـحفية حول فضيحة أضـاحي العـيد بالمقر المركزي للحزب الليبرالي الحر بالرباط  .

وكما جرت العادة وســط "كـمشة"  صغيرة  من محامياته ورفيقاته تفوه زيــان المنسق الوطني للحزب الليبرالي الحر بألفاظ نابية  "تخسار الهضرة "  وهو يحاول أن يناقش موضوع أضـاحي العيد ، مستهدفـا "رئـاسة النيابة العامة" مرة أخرى، وهو ما ليس بالغريب عن رجل لا يتأخر كثـيرا عن اتهام الجميع ولاسيما النيابة العامة  بالدرجة الأولــى وتوجيـه الخطاب لرئاستها وإقحامهـا في كل شيء ولو عن طريق تقرير الـ "فضيحته" الذي خطته المحامية "بلفلاح" و "مشات تبحــر" كما جاء على لسانه .

وكتب نشطاء "فيسبوك" تعليقا على "ندوة زيـان" التي تم بثها عبر وسيلة "البث المباشر" في الصفحة الرسمية للحزب الليبرالي الحر بالقول  : "هــاذ السيد مسـالي ومعندو ميدار كـل مرة صانع لينا فيلم وجاي يديرو البوز على ظهر المساليين واللي معندهم مـا يدار..." ، وأضـاف آخـر : " مول طون ونص في قضية بوعشرين جاي يهضر عوتاني على الحولي د العيد قلة مـا يدار ... الليبرالية الزيانية مدرسة طون ونص ومنتوجاتها هيا هذي ...".

 وزاد آخـر: "هاذ النوع ديال الحلايقية غادين إخربو لينا ولادنا و بلادنا، رحمة الله على المغرب ،تيسب بكلام سافه أمام الملأ غريب أن يمارس السياسة مثل هؤلاء ...أن يؤطر المواطنين مثل هؤلاء الذين يقولون كل شيء يمكن أن يخطر على بالهم  سياسي لا يتوفر على أدنى  شروط وأخلاق  العمل السياسي وكيهضر على عباد الله زعمة هو محسوب على الملائكة ..." مضيفا  "هذا خــاص رئيس النيابة العامة  يربيه ويوريه النيابة العامة كدير الخرايف د جحا راه عيـق بزاف وكثر من هاذ البسالة ديالو.." .

ولم يفــوت " محمد زيــان" فرصة لقائه اليوم لتوجيــه أصــابع الاتهام إلى العديد من مؤسسات الدولة وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والصيد البحري ، و الإستقلالــي "محمد كريمن" رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء ، و "محمد عبد النبوي" رئيس النيابة العامة وأسمـاء أخرى في موضــوع "خروف العيد".

 

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شوف تيفي المغرب النيابة العامة محمد زيان الرباط الدولة ألفاظ نابية الوزارة

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