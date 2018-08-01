1.39 مليون حاج من الخارج يصلون السعودية لأداء الفريضة ﻿

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام، بلغ 1.39 مليون حاجا.

شوف تيفي: وكالات

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام، بلغ 1.39 مليون حاجا.

الخبر أوردته وكالة الأناضول التركية، وفق بيان المديرية السعودية، الصادراليوم الإثنين، التي قالت" إن أرقام الحجاج تشمل الفترة بين موعد بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) وحتى نهاية السبت الماضي".

وفي الأول من يوليوز الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم، لموسم 1439 هـ".

وبلغ عدد الحجاج من الخارج، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.

وكانت السعودية قد أعلنت السبت الماضي أن يوم الأحد 12غشت هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما سيكون عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت الجاري.