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شابة متزوجة تتعرض للطعن على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض بالرباط

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 12:46 شابة متزوجة تتعرض للطعن على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض بالرباط | حوادث و حقوق
شابة متزوجة تتعرض للطعن على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض بالرباط
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الصور الخطيرة والصادمة، التي تظهر تعرض شابة متزوجة في بداية عقدها الثاني للطعن على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض، بوجهها وفي مناطق مختلفة من جسدها.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الاثنين، بمجموعة من الصور الخطيرة والصادمة، التي تظهر تعرض شابة متزوجة في بداية عقدها الثاني للطعن على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض، بوجهها وفي مناطق مختلفة من جسدها.

وأوضح شقيق "س" في اتصال له مع "شوف تيفي" أن حياتها تحولت إلى جحيم بعد زواجها من "أ" سنة 2016، حيث أقدم هذا الأخير على تعذيبها وتعنيفها، مبرزا في الوقت نفسه أن والده وضع خمس شكايات لدى الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يتم إيقاف هذا الزوج العاطل عن العمل والمعروف بعنفه.

وأكد المتحدث أن شقيقته، وضعت قبل سنتين طفلة وهي حامل الآن بتوأم، مشددا على أن زوجها، قام رفقة أفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء "سيوف" بمهاجمة منزل الأسرة، حيث تم ترهيبهم وتهديدهم بالتصفية إذا ما فكرت "س" في الطلاق.



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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض الرباط الزوج الزوجة

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