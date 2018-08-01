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الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس الباراغواي الجديد

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 12:25 الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس الباراغواي الجديد | بوليتيك
الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس الباراغواي الجديد
يمثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الباراغواي، ماريو عبدو بينيتيز، التي ستجرى بعد غد الأربعاء بالعاصمة أسونسيون.

شوف تيفي (و.م.ع)

 

يمثل رئيس مجلس النواب،  الحبيب المالكي، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الباراغواي، ماريو عبدو بينيتيز، التي ستجرى بعد غد الأربعاء بالعاصمة أسونسيون.

وذكر بلاغ لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الملك محمد السادس كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى ماريو عبدو بينيتيز، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الباراغواي، حيث قدم  الملك في هذه البرقية أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس الجديد، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه لقيادة شعبه نحو تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار.

وأكد  الملك في ذات البرقية حرصه  الشديد على توطيد العمل مع الرئيس الجديد، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين، وتوسيع مجالاتها لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وبما يدعم التعاون جنوب ـ جنوب.

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شوف تيفي الملك محمد السادس برقية رئيس مجلس النواب

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