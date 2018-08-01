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إسبانيا وألمانيا تطالبان بمساعدة مالية للمغرب لمواجهة تدفق المهاجرين

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 12:05 إسبانيا وألمانيا تطالبان بمساعدة مالية للمغرب لمواجهة تدفق المهاجرين | مجتمع
إسبانيا وألمانيا تطالبان بمساعدة مالية للمغرب لمواجهة تدفق المهاجرين
بدا الموقفان الألماني والإسباني متقاربين للغاية فيما يتعلق بمسألة الهجرة، عندما استقبل رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الأندلس جنوب إسبانيا السبت.

شوف تيفي

بدا الموقفان الألماني والإسباني متقاربين للغاية فيما يتعلق بمسألة الهجرة، عندما استقبل رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الأندلس جنوب إسبانيا السبت.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تكثيف الجهود والتعاون مع "دول الهجرة"، والدول التي يعبر منها المهاجرون مثل المغرب.

و قال رئيس الوزراء الإسباني الجديد " 14 كيلومترا تفصل السواحل الإسبانية والأوروبية عن سواحل شمال إفريقيا. ولكن هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالتنمية بين الجانبين... وتقليل هذه الفجوة يجب أن يكون أحد أكبر المهام التي يلتزم بتنفيذها الاتحاد الأوروبي".، حسب ما أورده موقع "أورونيوز" اليوم الاثنين.

وأضاف سانشير : "نحن بصدد إجراء النقاشات مع المفوضية الأوروبية لتوفير موارد اقتصادية تسمح للمغرب بالقيام بدور فعال في مراقبة حدوده والحد من تدفق المهاجرين تجاه السواحل الإسبانية".

ووفقا لبيان مشترك فإن سانشير وميركل اتفقا على إيضاح للمفوضية الأوروبية أهمية الالتزام المالي تجاه صندوق ائتماني أوروبي لإفريقيا".

و ذكرت المستشارة الألمانية أن برلين ساهمت بالفعل في هذا الصندوق خاصة لدول تونس والمغرب لمساعدتهما في مجالات الأمن الحدودي والتعاون في مجال التنمية.

وجاء هذا اللقاء في وقت دخل فيه حيز التنفيذ اتفاقا بين البلدين يقضي بإعادة المهاجرين المتواجدين على الأراضي الألمانية والمسجلين في إسبانيا كبلد "وصول"، والذي تم توقيعه في 6 غشت الجاري.

وتسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على توقيع اتفاقات شبيهة مع دول أوروبية أخرى في محاولة للحد من تدفق المهاجرين إلى بلادها.

وكان المغرب قد بدأ الثلاثاء الماضي عملية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث اعتقل المئات منهم في منطقة الناظور. في حين ذكر مسؤول محلي بمدينة طنجة أن حوالي 1800 شخص تم ترحيلهم إلى مدن مغربية أخرى.

 

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شوف تيفي المغرب المستشارة الألمانية الاسبان الهجرة

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