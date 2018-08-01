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وأخيرا.. تزويد عدد من دواوير مولاي يعقوب بالماء الشروب

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 11:42 وأخيرا.. تزويد عدد من دواوير مولاي يعقوب بالماء الشروب | مجتمع
وأخيرا.. تزويد عدد من دواوير مولاي يعقوب بالماء الشروب
تم مؤخرا بإقليم مولاي يعقوب إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تزويد دواوير لبرارشة وأولاد لكناوي وأولاد بوريص بالماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي.

"شوف تيفي"+" و م ع"

تم مؤخرا بإقليم مولاي يعقوب إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تزويد دواوير لبرارشة وأولاد لكناوي وأولاد بوريص بالماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي.

ويشمل هذا المشروع الذي أشرف على انطلاقته عامل الإقليم بناء وتجهيز محطة الضخ بصبيب 2 لتر في الثانية؛ وبناء خزان مائي بسعة 100 م مكعب ومد قنوات التوزيع والجر على طول 5ر7 كلم.

وتبلغ مدة إنجاز أشغال هذا المشروع عشرة أشهر، وسيستفيد حوالي 210 منازل من الربط الفردي.

وكان هذا المشروع مطلبا ملحا لساكنة الدواوير المعنية، تعذر إنجازه في السابق بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية ومن بينها مساهمات الساكنة كما هو معمول به في مثل هذه المشاريع. وفي هذا الإطار ومن أجل الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بادرت السلطة الإقليمية لمولاي يعقوب إلى البحث عن شركاء لتمويل المشروع في مجمله، الشيء الذي تم التوصل إليه فعليا من خلال برمجته ضمن الفائض الحقيقي لميزانية جهة فاس مكناس، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد تكفلت الجهة بتمويل المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين و156 ألف و565 درهما، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء، بالدراسات التقنية، وكذا إقليم مولاي يعقوب، والمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ومجلس جماعة مولاي يعقوب المكلفون بتتبع الأشغال.

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المغرب شوف تيفي إقليم مولاي يعقوب الماء الصالح لشرب مجلس الجهة

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