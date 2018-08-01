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''أردوغــــان'' يلجـــأ إلى ''قطـر'' لحل خلافه مع ''دونالد ترامب''

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 11:25 أردوغــــان يلجـــأ إلى قطـر لحل خلافه مع دونالد ترامب | دولي
''أردوغــــان'' يلجـــأ إلى ''قطـر'' لحل خلافه مع ''دونالد ترامب''
من المرجح أن يلجأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى إحدى الدول العربية في خلافه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شوف تيفي


من المرجح أن يلجأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى إحدى الدول العربية في خلافه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة البريطانية ''فايننشال تايمز''، في تقرير نشرته أمس الأحد، إن أردوغان، سيلجأ إلى قطر في خلافه الأخير مع الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.

وأضافت الصحيفة أنه ''على الرغم من تمسك أردوغان بموقفه في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس الأمريكي، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية''.

وأوضحت ''فايننشال تايمز''، أن أردوغان سيلجأ إلى حليفه الرئيسي في المنطقة، وهي إمارة قطر، للبحث عن دعم اقتصادي في تلك الأزمة، بل إنه سيضطر إلى تخفيف حدة العلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي ''الناتو''، الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية للغرب.

هـــذا وسجلت الليرة التركية، أمس الأحد، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، إذ سجلت 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن.

‫شوف تيفي

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