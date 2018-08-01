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ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بالبيضاء

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 10:38 ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بالبيضاء | حوادث و حقوق
ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بالبيضاء
اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، لإستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض

شوف تيفي و.م.ع

 

اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، لإستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي ضبط متلبسا بترويج المخدرات بأحد شوارع منطقة الحي الحسني، قبل أن يضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين، فضلا عن 70 غراما من مخدر الشيرا بحوزته.

وقد تم حسب المصدر ذاته الإحتفاظ بالمشتبه فيه، رفقة اثنين من شركائه الذين تم توقيفهم أيضا، رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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حوادث وحقوق شوف تيفي ضابط شرطة استخدام سلاح الوظيفي الدارالبيضاء

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