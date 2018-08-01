زوج يذبح زوجته ويعتدي على أبنائه وأفراد أسرته بالخميسات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة الخميسات وبالتحديد منطقة ديور الحمر بحي ريافة، اهتز في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها زوج، أقدم على ذبح زوجته وشرملة أبنائه

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مدينة الخميسات وبالتحديد منطقة ديور الحمر بحي ريافة، اهتز في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها زوج، أقدم على ذبح زوجته وشرملة أبنائه وأفراد أسرته.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص يعمل كـ "سيرور"، أقدم على ذبح زوجته المسماة قيد حياتها "ب"، قبل أن يعمد على شرملة ابنيه الطفلين وشقيقه وزوجة شقيقه بواسطة سلاح أبيض متسببا لهم في جروح جد خطيرة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر خلال محاولته الفرار من المنطقة وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل المصاببين إلى المستشفى في حالة جد خطيرة لتلقي الإسعافات الضرورية.