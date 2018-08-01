بالفيديو.. اندلاع حريق مهول بغابة بوزان ﻿

اندلع يومه الاثنين، حريق مهول بالغابة التابعة لدوار بني معاوية وبالتحديد بالمنطقة القريبة من حي الوييد بجماعة مريقصات بإقليم وزان، ما دفع بالقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية إلى التدخل.

"شوف تيفي"

اندلع يومه الاثنين، حريق مهول بالغابة التابعة لدوار بني معاوية وبالتحديد بالمنطقة القريبة من حي الوييد بجماعة مريقصات بإقليم وزان، ما دفع بالقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية إلى التدخل.

وحسب مصادر محلية فإن الحريق انتشر بسرعة كبيرة في المساحة الخضراء، مشيرة إلى أن أسباب وظروف وملابسات هذا الحادث ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن القوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، تحاول في هذه اللحظات إخماد ألسنة النيران، حتى لا تنتشر في مساحة أكبر وخاصة بالمنطقة المحيطة بحي الوييد.