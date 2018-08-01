مؤلم...صعقة كهربائية تنهي حياة ''سدور'' بمنطقة سميمو إقليم الصويرة ﻿

لقي شاب عشريني يشتغل في محل للحدادة (سدور) متواجد بالسوق الأسبوعي لمنطقة سميمو إقليم الصويرة مصرعه مساء أمس الأحد وذلك إثر إصابته بصعقة كهربائية مباغثة أثناء مزاولته لعمله.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شاب عشريني يشتغل في محل للحدادة (سدور) متواجد بالسوق الأسبوعي لمنطقة سميمو إقليم الصويرة مصرعه مساء أمس الأحد وذلك إثر إصابته بصعقة كهربائية مباغثة أثناء مزاولته لعمله.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك الذي يبلغ من العمر 22 سنة وينحدر من جماعة ''ادكلول'' قيادة ادوتغومة كان يقوم بعمله اليومي المعتاد، وأثناء تلحيمه لإحدى اللوحات الحديدية أصيب بصعقة كهربائية أسقطته على الأرض في حالة جد حرجة، جعلت عدد من أصدقائه الحرفيين يندهشون للمنظر المفجع، حيث سارعوا لانتذاب سيارة اسعاف، أقلته صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بالصويرة بغية إنقاذه، غير أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد وصوله للمستشفى، متأثرا بقوة الصعقة الكهربائية.

هذا، ومن جانبها فتحت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي تحقيقا دقيقا، من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث، وأسباب وقوعه.