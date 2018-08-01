مصرع مهاجرين مغربيين ضمن ضحايا حادثة سير لعمال فلاحيين بجنوب إيطاليا ﻿

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن مهاجرين مغربيين اثنين يوجدان ضمن ضحايا حادثة السير التي وقعت يوم الاثنين الماضي، في فوجيا جنوب إيطاليا ، و التي خلفت مقتل 12 عاملا فلاحيا ينتمون إلى ستة دول إفريقية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن مهاجرين مغربيين اثنين يوجدان ضمن ضحايا حادثة السير التي وقعت يوم الاثنين الماضي، في فوجيا جنوب إيطاليا ، و التي خلفت مقتل 12 عاملا فلاحيا ينتمون إلى ستة دول إفريقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الحادث أسفر عن مصرع مغربي (ا.غ) البالغ من العمر 39 سنة، و "الذي كان يقود السيارة الكبيرة التي كان على متنها الضحايا"، ومهاجر مغربي آخر كان يدعى قيد حياته (ل. ح) 41 سنة .

وبخصوص تأخر الكشف عن هوية الضحايا، قالت النيابة العامة بمحكمة مدينة فوجيا إن عدم توفر الضحايا على أوراق لهويتهم الشخصية صعب من مأمورية عناصر الأمن التي لم تستطع التوصل إلى هوية القتلى إلا بعد اللجوء إلى عملية رفع البصمات .

وحسب المصدر ذاته فإنه بالإضافة إلى المهاجرين المغربيين ضمت لائحة الضحايا ثلاثة مهاجرين غانيين، واثنين من مالي وآخرين من نيجيريا ومهاجرين من غامبيا ومهاجر من غينيا .