طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين طقسا حارا بالسهول الداخلية، وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل الشمالية

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين طقسا حارا بالسهول الداخلية، وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل الشمالية والوسطى ، ليلا وصباحا، مع تكون كتل ضبابية محلية . وسيلاحظ تكون سحب غير مستقرة نهاية الفترة الصباحية مع زخات رعدية محليا قوية، وزوابع تحت الرعد، وبرد بكل من الجنوب الشرقي للمملكة، وبمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير ومن المحتمل أن تمتد الى الشياضمة وعبدة . كما ستتكون سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محليا بالاقاليم الجنوبية ، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل ، وضعيفة إلى معتدلة غربية بالسهول الشمالية الغربية ، وشرقية بداخل الاقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي ضعيفة بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و 17 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و31 درجة بسوس وسهول تادلة والرحامنة وجنوب شرق البلاد وداخل الاقاليم الجنوبية ، وما بين 17 و 22 درجة بالمناطق الأخرى للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و 43 درجة بسوس وبسهول تادلة والرحامنة وداخل الشياضمة وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبية ، وما بين 33 و 39 درجة بداخل الغرب والشاوية، ودكالة، وعبدة والشرق والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و33 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ليصير قليل الهيجات الى هائج في الفترة المسائية شرق الجبهة، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الاطلسية.