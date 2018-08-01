الممثل المغربي سعيد باي يفنذ إشاعة تعرضه للاعتداء الجسدي الذي تداولته مواقع إلكترونية ﻿

نفى الممثل المغربي ''سعيد باي'' الإشاعة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول نجاته من الموت بعد أن تعرض للاعتداء بالسلاح الأبيض بمقر سكناه من طرف أحد الأشخاص تصفية لحسابات بينهما

شوف تيفي

نفى الممثل المغربي ''سعيد باي'' الإشاعة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول نجاته من الموت بعد أن تعرض للاعتداء بالسلاح الأبيض بمقر سكناه من طرف أحد الأشخاص تصفية لحسابات بينهما.

وأكد سعيد باي في رسالة توضيحية قائلا :'' لم أكن متواجدا بالبيت بتاريخ 28 يوليوز 2018 ، بل كنت في رحلة سفر رفقة العائلة، حين هاجم أحد الأشخاص باب منزلي حاملا سكينا، وأحدث ضجيجا أجبر أحد الجيران على التدخل، فتعرض على إثره لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض''.

كما أوضح الممثل المغربي أنه ''خلافا لما ذكره الخبر عن تصفية حساب بيني وبين المتهم، فلا علاقة لي به سواء من قريب أو بعيد لا مهنية ولا عائلية ولا إنسانية'' مضيفا، ''فعندما تم إخباري بالواقعة هاتفيا، انتقلت إلى مقر سكني بسرعة، لأتفاجأ بأن المهاجم الذي يشتغل خضارا يدّعي بأنني لجأت للشعوذة و السحر لسرقة أفكاره و معرفة أسرار حياته لتجسيدها في مسلسل لم أكن مؤلفه أو مخرجه، فقط لعبت دور البطولة فيه ، و ذلك من خلال تشخيص دور كمال في مسلسل ديسك حياتي الذي عرضته (القناة الثانية شهر مضان الماضي)''.

وبناء عليه قال باي ''حماية لحياتي وسلامة أطفالي وعائلتي، اضطررت إلى وضع شكاية ضده، اعتقل على إثرها، وتم التحقيق معه. و الملف الآن بين يدي القضاء الذي أثق فيه لحماية عائلتي الصغيرة''.