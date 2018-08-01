ترقيم 6 ملاين رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى ﻿

أكد الدكتور عبد الغني بن عزي مدير السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية أن عملية ترقيم أضاحي العيد كانت ناجحة وحققت أهدافها منذ انطلاق عملية التحسيس بها شهر فبراير الماضي.

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أكد الدكتور عبد الغني بن عزي مدير السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية أن عملية ترقيم أضاحي العيد كانت ناجحة وحققت أهدافها منذ انطلاق عملية التحسيس بها شهر فبراير الماضي.

وأشار المسؤول، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية، في عددها الصادر غدا الاثنين، إلى أن ترقيم الأضاحي البالغ عددها ستة ملايين رأس، كانت مجانية وأوكلت مهمة الإشراف عليها للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بتنسيق مع مكتب السلامة الصحية ومختلف السلطات العمومية.

وكشف عبد الغني عزي، يضيف المصدر، أن العملية تعتبر سابقة تاريخية مهمة انخرط فيها جميع المربين "الكسابة" بمختلف مناطق المملكة لحماية المربي والمستهلك على حد سواء.

وتندرج عملية الترقيم في سياق حرص الوزارة ومكتب السلامة الصحية على تفادي تكرار سيناريو السنة الماضية، وإتلاف الآلاف من أضاحي العيد جراء تناولها لفضلات الدجاج وتلقيحها ببعض الأدوية المحظورة.

من جانبها وتفاعلا مع التقرير الذي صدر من هيئة سياسية بخصوص وجود صفقة في عملية الترقيم، نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري ما تضمنه التقرير، والذي اعتبرته يحمل مغالطات كبيرة لا منطق لها ويجانب الصواب في الكثير مما جاء فيه.