وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي ﻿

أوضحت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أنها تسعى في إطار استراتيجيتها في مجال السينما إلى اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي، وأيضا إلى تعزيز الشركات في القطاع

شوف تيفي

أوضحت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أنها تسعى في إطار استراتيجيتها في مجال السينما إلى اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي، وأيضا إلى تعزيز الشركات في القطاع السينمائي، وتقوية منظومة دعم الأفلام المغربية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في المغرب، وتعزيز صورة المغرب كوجهة للتصوير والعرض، حسب ما أوضح بلاغ للوزارة الثقافة والاتصال.

وقد أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، خلال زيارة قام بها لورش القرية السينمائية العالمية بورزازات، على'' أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين بالقطاع ، من خلال أعمال مقاربة تشاركية مثلى، لضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية''.

وأبرز الوزير بهذا الخصوص ، أن ''هدف فتح هذا الأفق يأتي والوزارة تعمل على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، لما له من أثر إيجابي ينعكس على حسن ترويج صورة المغرب على المستوى الدولي وكذا استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى نقل التجربة وتوفير فرص الشغل للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع''.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد أكد في اجتماع سابق ، أن مجموع الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج بالمملكة برسم سنة 2017 ، بلغ حوالي 496.8 مليون درهم، تم رصدها في إطار إنتاج 27 فيلما طويلا و ستة أفلام قصيرة و تسعة مسلسلات تلفزية و 56 شريطا وثائقيا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المصورة والوصلات الإشهارية والأفلام المؤسساتية.