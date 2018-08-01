 وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مباشر من ملعب ابن بطوطة: فضيحة إعلامية تنضاف لمسلسل الفضائح المسجلة اليوم | مجتمع

مباشر من ملعب ابن بطوطة: فضيحة إعلامية تنضاف لمسلسل الفضائح المسجلة اليوم

ترقيم 6 ملاين رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

ترقيم 6 ملاين رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى

وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي

حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎ | مجتمع

حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎

الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يطيح بطبيب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يطيح بطبيب بمدينة الدار البيضاء

حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة. | مجتمع

حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة.

مديرية الحموشي توضح حقيقة قضية توقيف مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بالمحمدية | بوليتيك

مديرية الحموشي توضح حقيقة قضية توقيف مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بالمحمدية

سائق سيارة مخمور يصدم بوابة مسجد قرب مدينة ليل الفرنسية | حوادث و حقوق

سائق سيارة مخمور يصدم بوابة مسجد قرب مدينة ليل الفرنسية

إيقاف موالي لجبهة البوليساريو الانفصالية مبحوث عنه في جريمة قتل من طرف أمن مراكش | حوادث و حقوق

إيقاف موالي لجبهة البوليساريو الانفصالية مبحوث عنه في جريمة قتل من طرف أمن مراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 01:25 وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي | بوليتيك
وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي
أوضحت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أنها تسعى في إطار استراتيجيتها في مجال السينما إلى اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي، وأيضا إلى تعزيز الشركات في القطاع

شوف تيفي

أوضحت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أنها تسعى في إطار استراتيجيتها في مجال السينما إلى اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي، وأيضا إلى تعزيز الشركات في القطاع السينمائي، وتقوية منظومة دعم الأفلام المغربية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في المغرب، وتعزيز صورة المغرب كوجهة للتصوير والعرض، حسب ما أوضح بلاغ للوزارة الثقافة والاتصال.

وقد أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، خلال زيارة قام بها لورش القرية السينمائية العالمية بورزازات، على'' أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين بالقطاع ، من خلال أعمال مقاربة تشاركية مثلى، لضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية''.

وأبرز الوزير بهذا الخصوص ، أن ''هدف فتح هذا الأفق يأتي والوزارة تعمل على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، لما له من أثر إيجابي ينعكس على حسن ترويج صورة المغرب على المستوى الدولي وكذا استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى نقل التجربة وتوفير فرص الشغل للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع''.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد أكد في اجتماع سابق ، أن مجموع الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج بالمملكة برسم سنة 2017 ، بلغ حوالي 496.8 مليون درهم، تم رصدها في إطار إنتاج 27 فيلما طويلا و ستة أفلام قصيرة و تسعة مسلسلات تلفزية و 56 شريطا وثائقيا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المصورة والوصلات الإشهارية والأفلام المؤسساتية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة الثقافة الاتصال اعتماد مقاربة جديدة استقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي توضح حقيقة قضية توقيف مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بالمحمدية | بوليتيك

مديرية الحموشي توضح حقيقة قضية توقيف مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بالمحمدية

ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة | بوليتيك

ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة

في قضية الصحراء .. الفاتيكان يؤكد أن موقفه لم يتغير ويدين أي استغلال سياسي له | بوليتيك

في قضية الصحراء .. الفاتيكان يؤكد أن موقفه ''لم يتغير'' ويدين أي استغلال سياسي له

البام يطالب بخفض عدد الوزراء | بوليتيك

البام يطالب بخفض عدد الوزراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أب عــاش التشرد رفقة زوجته وأبنائه الصم البكم وبدموع القهر يوجه نداء مؤثرا قبل عيد الأضحــى | حالة خاصة
منذ 53 دقيقة

أب عــاش التشرد رفقة زوجته وأبنائه الصم البكم وبدموع القهر يوجه نداء مؤثرا قبل عيد الأضحــى

مؤلم وبالفيديو..صرخة خادمة مغربية بالسعودية: عتقوني وعاونوني نرجع لبلادي | قنوات أخرى

مؤلم وبالفيديو..صرخة خادمة مغربية بالسعودية: ''عتقوني وعاونوني نرجع لبلادي''

الحموشي يعقد صفقة لتسلم مروحيات للتدخلات الأمنية الخاص | شوف الصحافة

الحموشي يعقد صفقة لتسلم مروحيات للتدخلات الأمنية الخاص

شوهة: أحد أعضاء جامعة الكرة بْغا يتصور مع ميسي بَــزَّزْ فطنجة وهو يحشمو | قنوات أخرى

شوهة: أحد أعضاء جامعة الكرة بْغا يتصور مع ميسي بَــزَّزْ فطنجة وهو يحشمو

﻿

آخر المستجدات

مباشر من ملعب ابن بطوطة: فضيحة إعلامية تنضاف لمسلسل الفضائح المسجلة اليوم | مجتمع
منذ 30 دقيقة

مباشر من ملعب ابن بطوطة: فضيحة إعلامية تنضاف لمسلسل الفضائح المسجلة اليوم

ترقيم 6 ملاين رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى | مجتمع

ترقيم 6 ملاين رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى

وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الإنتاج السينمائي الأجنبي

حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎ | مجتمع

حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.