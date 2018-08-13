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حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 01:21 حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎ | مجتمع
حي الوكالة بمدينة الداخلة يغرق في الأزبال.. وبلدية المدينة آوت‎
يعاني حي الوكالة شوق بمدينة الداخلة، من معضلة تراكم الأزبال في مختلف شوارع الحي والروائح المنبعة منها.

شــــوف تـيفـي: يـحـيـى الــــغليــظ

يعاني حي الوكالة شوق بمدينة الداخلة، من معضلة تراكم الأزبال في مختلف شوارع الحي والروائح المنبعة منها.

وتعاني ساكنة حي الوكالة من نقص في جمع النفايات المنزلية الناتجة عن تأخر الشاحنات، و نقص على مستوى حاويات الأزبال بالعديد من الأحياء، بالإضافة إلى عدم تنظيف أماكن حاويات جمع النفايات بشكل منتظم و دائم، و كذا سوء توزيع الموارد البشرية العاملة على تنظيف الشوارع التي تنتشر بأحياء دون أخرى.

وتشكل هذه الأزبال المتراكمة، خطراً كبيراً على ساكنة الحي المذكور من خلال إصابتهم بالأمراض المزمنة، خصوصاً الأطفال الصغار الذين يعيشون وسط هذه البيئة المليئة بالأزبال والجراثيم، معرضين حياتهم للخطر.

كما يعاني هذا الحي من هذا المشكل، وسط صمت مريب من الجهات المختصة، خصوصاً المجلس البلدي للداخلة، الذي يبقى مكتوف الأيدي دون أي تدخل يخفف من معانات ساكنة الحي.

و يبقى تدبير النفايات المنزلية من المشاكل الخطيرة التي تهدد صحة و سلامة ساكنة أحياء الداخلة، خصوصاً مع نقص التشريعات القانونية و غياب المراقبة، و نقص الموارد البشرية المؤهلة لذلك كما تظل ساكنة حي الوكالة تنتظر بشغف استحياء المجلس البلدي من نفسه والاعتكاف على حل هذا المشكل العويص.

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شــوف تيفي المغرب الداخلة أزبال نفايات أمراض مزمنة

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