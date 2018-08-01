 حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة. ﻿
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حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة.

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 00:52 حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة. | مجتمع
حفيدا ابن كيران يتعرضان للسرقة أثناء ذهابهما لمشاهدة مقابلة برشلونة ضد إشبيلية بطنجة.
قال نجل عبد الإله ابن كيران، أسامة عبر تدوينة فيسبوكية إن: '' ابناه ''الحسن وحمزة'' كانا يريدان مشاهدة مقابلة برشلونة في طنجة، فاشترينا لهما التذاكر و ذهبا مع ابني خالتهما''.

شوف تيفي

قال نجل عبد الإله ابن كيران، أسامة عبر تدوينة فيسبوكية إن: '' ابناه ''الحسن وحمزة'' كانا يريدان مشاهدة مقابلة برشلونة في طنجة، فاشترينا لهما التذاكر و ذهبا مع ابني خالتهما''.

وأضاف،'' المفاجأة كانت في الملعب، ازدحام شديد لأزيد من ساعة و نصف ومشاجرات يستحيل معها الدخول مع الأطفال..و مع الغياب التام لرجال الأمن قام أحدهم بخطف التذاكر من يدهم و الاختفاء في الزحام''.
كما استنكر من هذا السلوك الذي تعرض له قائلا ''لازلنا بعيدين جدا عن مستوى تنظيم كأس العالم يجب علينا تربية شعبنا والاعتناء بالتعليم والصحة قبل التفكير في تنظيم أي شيء''.

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شوف تيفي المغرب حفيد ابن كيران السرقة مشاهدة مقابلة برشلونة إشبيلية بطنجة.

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