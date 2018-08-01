سائق سيارة مخمور يصدم بوابة مسجد قرب مدينة ليل الفرنسية ﻿

أصاب سائق سيارة في حالة سكر عمدا أبواب مسجد في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، في بلدة قرب مدينة ليل الفرنسية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، في حين لم يتم بعد اعتقال المشتبه به.

شوف تيفي

أصاب سائق سيارة في حالة سكر عمدا أبواب مسجد في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، في بلدة قرب مدينة ليل الفرنسية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، في حين لم يتم بعد اعتقال المشتبه به.

وذكرت قناة « BFM »الفرنسية، صباح اليوم، أن السائق تعمد الاصطدام بأبواب مسجد في مونس-أون-بارويل، وهي بلدة تجاور مدينة ليل، دون وقوع أي إصابات ، حسب ما صرح به متحدث عن المقاطعة الشمالية اليوم الأحد، رافضا تلفيق أي دافع عنصري للمتهم.

وفي حوالي الساعة 11:45 مساءً، صدمت المركبة طواعية باب مدخل ''مسجد الوفاق''، بحسب ما أعلنته المحافظة في بيان لها، وقال مصدر بالشرطة لقناة BFM: ''اتجه السائق بالسيارة تماما إلى المسجد، ولا نعرف دوافع المشتبه به الذي تم تحديد هويته والمطلوب القبض عليه''.

يشارأن تحقيقات الشرطة لم تظهر فى الوقت الحالي أي دوافع عنصرية للحادث.