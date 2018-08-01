سائق سيارة مخمور يصدم بوابة مسجد قرب مدينة ليل الفرنسية ﻿

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أصاب سائق سيارة في حالة سكر عمدا أبواب مسجد في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، في بلدة قرب مدينة ليل الفرنسية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، في حين لم يتم بعد اعتقال المشتبه به.
وذكرت قناة « BFM »الفرنسية، صباح اليوم، أن السائق تعمد الاصطدام بأبواب مسجد في مونس-أون-بارويل، وهي بلدة تجاور مدينة ليل، دون وقوع أي إصابات ، حسب ما صرح به متحدث عن المقاطعة الشمالية اليوم الأحد، رافضا تلفيق أي دافع عنصري للمتهم.
وفي حوالي الساعة 11:45 مساءً، صدمت المركبة طواعية باب مدخل ''مسجد الوفاق''، بحسب ما أعلنته المحافظة في بيان لها، وقال مصدر بالشرطة لقناة BFM: ''اتجه السائق بالسيارة تماما إلى المسجد، ولا نعرف دوافع المشتبه به الذي تم تحديد هويته والمطلوب القبض عليه''.
يشارأن تحقيقات الشرطة لم تظهر فى الوقت الحالي أي دوافع عنصرية للحادث.