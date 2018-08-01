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الفنان عبد العزيز الستاتي يتعرض للابتزاز والسب والقذف

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 00:11 الفنان عبد العزيز الستاتي يتعرض للابتزاز والسب والقذف | ثقافة و فنون
الفنان عبد العزيز الستاتي يتعرض للابتزاز والسب والقذف
كشف مايسترو الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، يومه الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، عن تعرضه للابتزاز والسب والقذف من طرف شخص يدعى ''ص.د''، هدده بنشر تسجيلات صوتية مفبكرة عبر مواقع

''شوف تيفي''

كشف مايسترو الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، يومه الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، عن تعرضه للابتزاز والسب والقذف من طرف شخص يدعى ''ص.د''، هدده بنشر تسجيلات صوتية مفبكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الستاتي أن هذا الشخص قام كذلك بنشر منشورات استفزازية، قبل أن يعمد إلى مساومته حتى لا ينشر التسجيلات، مؤكدا أن الخطوة المقبلة التي قرر اتخاذها تتمثل في اللجوء إلى القضاء، متعهدا في الوقت نفسه بنشر التسجيلات الصوتية التي تدين ''ص.د''.

وكتب الستاتي في آخر تدوينته الطويلة: ''أعدكم بعد أن أكمل إجراءاتي القانونية سأنشر لكم مقاطع الإبتزاز كما عاهدتموني دائما أفي بوعودي لكم يا أحسن جمهور في أحسن مملكة .. الله الوطن الملك.''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التسجيلات الصوتية عبد العزيز الستاتي جمهور

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