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إيقاف موالٍ للبوليساريو مبحوث عنه في جريمة قتل من طرف المصالح الأمنية بمدينة مراكش

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 23:44 إيقاف موالٍ للبوليساريو مبحوث عنه في جريمة قتل من طرف المصالح الأمنية بمدينة مراكش | مجتمع
إيقاف موالٍ للبوليساريو مبحوث عنه في جريمة قتل من طرف المصالح الأمنية بمدينة مراكش
قامت المصالح الأمنية بتنسيق بين الشرطة القضائية وعناصر الدائرة السابعة للأمن بمراكش من إيقاف شخص من الموالين لجبهة البوليساريو، مبحوث عنه في جريمة قتل بمدينة العيون.

شوف تيفي

قامت المصالح الأمنية بتنسيق بين الشرطة القضائية وعناصر الدائرة السابعة للأمن بمراكش من إيقاف شخص من الموالين لجبهة البوليساريو، مبحوث عنه في جريمة قتل بمدينة العيون.

وأفاد مصدر لـ "شوف تيفي" أن المبحوث عنه دخل في شجار ليلة أمس السبت مع صديقه أمام باب الحي الجامعي بمراكش.

وأضاف أنه بعد تدخل عناصر الأمن لفض النزاع بينهما وطلب أوراق إثبات الهوية، امتثل صديقه الطالب الجامعي للأمر، في حين أن المبحوث عنه امتنع عن الإدلاء ببطاقة تعريفه، وبعد استعمال الآلة الإلكترونية لكشف البصمات، تبين أن الشخص المعني، من المبحوثين عنهم في تهمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل، منذ ما قبل سنة 2011.

وأوضح المصدر، أن المبحوث عنه من مواليد سنة 1985، وهو من المتورطين في أحداث إكديم إيزيك، وأنه بعد ارتكابه لجريمته فر هاربا إلى منطقة تيفاريتي ومنها إلى مدينة مراكش.

وأكد أن المصالح الأمنية بمراكش ستعمل على تسليم المتهم إلى المصالح الأمنية بالعيون لتعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إيقاف موال البوليساريو مبحوث جريمة قتل المصالح الأمنية مراكش

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