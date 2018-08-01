شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل جديدة بخصوص واقعة انقلاب قارب للصيد التقليدي وفقدان بحارين بأكادير ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة بمعطيات جديدة حول حادث انقلاب قارب للصيد التقليدي وفقدان بحارين زوال اليوم بعرض بحر منطقة ''تامري'' شمال مدينة أكادير حوالي 75 كلم.

شوف تيفي:أكادير

توصلت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة بمعطيات جديدة حول حادث انقلاب قارب للصيد التقليدي وفقدان بحارين زوال اليوم بعرض بحر منطقة "تامري" شمال مدينة أكادير حوالي 75 كلم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن المفقودين ينحدران من منطقة "الشياظمة" ويقطنان بحي الفرح ببنسركاو أكادير كانا في رحلة صيد للأخطبوط قبل أن يتعرض قاربهما للانقلاب بفعل الحبال التي كانت تشد "الفلوكة" لشباك الصيد والرياح القوية التي نتجت عنها أمواج عاتية أدت لانقلاب القارب وغرق البحارين واختفائهما.

هذا، وكان مجموعة من الصيادين قد عثروا زوال اليوم الأحد على قارب تقليدي مقلوب وسط البحر في ظروف جد غامضة، ما جعلهم يربطون الاتصال بسرية الدرك الملكي بجماعة تامري ومندوبية الصيد البحري التي أرسلت فرقة خاصة للإنقاذ، والتي قامت بحملة تمشيطية واسعة بمكان الحادث بحثا عن المفقودين لكن دون أن يتمكنوا من العثور عليهم.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أنجزت بخصوص النازلة، كشفت أن الأمر يتعلق بقارب الصید التقلیدي المسمى “ ت “ والمسجل تحت رقم 8 / 52 56 . كان على متنه بحاران تجھل لحد الساعة ظروف اختفائھما.





