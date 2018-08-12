تحذير: المصالح الأمنية بالبيضاء تبحث عن عصابة تقوم بتزييف ترقيم سيارة وتنشط في مجال السرقة والكريساج ﻿

تعيش المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، حالة استنفار قصوى، بسبب شخصين يقومان بتزييف ترقيم سيارة ويستخدمانها في السرقة والكريساج.

شوف تيفي

تعيش المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، حالة استنفار قصوى، بسبب شخصين يقومان بتزييف ترقيم سيارة ويستخدمانها في السرقة والكريساج.

وأضاف مصدر "شوف تيفي"، أن مصالح الأمن بالحي المحمدي عين السبع، تأهبت اليوم الأحد للبحث عن هذين الشخصين ( سمراوان أحدهما طويل القامة والآخر قصير).

كما أشار ذات المصدر، أن العصابة تهدد ضحاياها بالسلاح الأبيض، وإذا أظهر الضحية مقاومة يقومان بضربه ويفران بالهروب.

وأكد المصدر، أن آخر ضحية لهما، كانت سيدة تعرضت للاعتداء من طرفهما بالضرب بسكين على مستوى أصابعها بعدما لم تذعن لطلبهما وقاما بسرقة حقيبتها اليدوية بما فيها من أموال وهاتف نقال، قرب دار الضريبة بالحي المحمدي.





