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المطربة ''أسمــاء أصري'' تطلق أول أغنية لها ''قلبي تبلوكا''

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 22:33 المطربة أسمــاء أصري تطلق أول أغنية لها قلبي تبلوكا | ثقافة و فنون
المطربة ''أسمــاء أصري'' تطلق أول أغنية لها ''قلبي تبلوكا''
أطلقت المطربة المغربية أسماء أصري أول أغنية لها على شكل فيديو كليب يحمل عنوان '' قلبي تبلوكا'' من أجل التواصل مع جماهيرها العاشقة لأسلوبها الراقي في الغناء.

شوف تيفي

 

أطلقت المطربة المغربية أسماء أصري أول أغنية لها على شكل فيديو كليب يحمل عنوان '' قلبي تبلوكا'' من أجل التواصل مع جماهيرها العاشقة لأسلوبها الراقي في الغناء.

والأغنية الجديدة التي أطلقتها ''أسمــاء أصري'' عبر موقع يوتيوب هي من كلمات: سعيد الروماني، و توزيع وموسيقى: عادل الخليفي .... وصورت بشكل جميل ذي طابع شبابي خفيف ومن المنتظر أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل محبي صوتها .

يــــذكر أن أسماء أصري شابة تنحدر من مدينة آسفي، و فنانه تربت وسط عائلة فنية بامتياز واشتغلت على نفسها وقامت بتطوير موهبتها الفنية بشكل كبير وظلت وفية للمدارس الكبرى في الغناء .

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شوف تيفي أسماء أصري أغنية قلبي تبلوكا عنوان راقي جماهير

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