عصابة مدججة بأسلحة بيضاء تهاجم حانة بمراكش وتعتدي على مرتاديها ﻿

اقتحم ستة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير حانة بشارع الزرقطوني بمراكش.

شوف تيفي

اقتحم ستة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير حانة بشارع الزرقطوني بمراكش.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن أفراد العصابة قاموا بمهاجمة الحانة عشية اليوم الأحد واعتدوا على روادها، مما خلف ضحايا عديدة نتيجة لهذا الاعتداء.

وأوضح ذات المصدر، أنه من المرجح أن يكون سبب الهجوم على الحانة الكائنة بشارع الزرقطوني والتابعة لفندق مغلق، راجع إلى تصفية حسابات مع عصابة أخرى.

كما أشار المصدر، إلى أنه تم نقل ضحايا الاعتداء إلى المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

وأكد أن عناصر الأمن حلوا بعين المكان ولازال البحث جاريا عن أفراد العصابة الذين فروا هاربين بعد قيامهم بالاعتداء.





