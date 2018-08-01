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وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 21:21 وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى | مجتمع
وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الاثنين 13 غشت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1439 وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 22 غشت الجاري.

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الاثنين 13 غشت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1439 وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 22 غشت الجاري.

وقد راقبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفق بلاغ لها اليوم الأحد، هلال شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 ذي القعدة 1439 هـ موافق 12 غشت 2018 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وأكد البلاغ أن فاتح شهر ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 13 غشت 2018 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1439 هـ الموافق 22 غشت 2018.



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