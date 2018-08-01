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323 مليار دولار حجم الاستثمار في السياحة العربية بحلول 2020

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 20:54 323 مليار دولار حجم الاستثمار في السياحة العربية بحلول 2020 | اقتصاد
323 مليار دولار حجم الاستثمار في السياحة العربية بحلول 2020
توقع رئيس المركز العربي للإعلام السياحي سلطان بن خميس اليحيائي أن يصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي العربي إلى 323 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.

شوف تيفي: (و.م.ع)

 

توقع رئيس المركز العربي للإعلام السياحي سلطان بن خميس اليحيائي أن يصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي العربي إلى 323 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.

وأضاف اليحيائي، في كلمة له اليوم الأحد في صلالة العاصمة السياحية لسلطنة عمان (جنوبا) خلال افتتاح أشغال مؤتمر حول "الإعلام العربي والسياحة المستدامة.. القدرات والمسؤوليات"، أنه "من المتوقع أن يبلغ عدد السياح القادمين إلى المنطقة العربية 195 مليون سائح.

و سجل الإعلامي العماني، خلال افتتاح هذه الأشغال التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي بتعاون مع وزارة السياحة العمانية وبحضور أكاديميين وإعلاميين عرب متخصصين في الإعلام السياحي، أن" قطاع السياحة يسهم في توظيف 13 مليون شخص في العالم العربي ويشكل ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الوظائف في الدول العربية.

كما شدد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر؛ باعتباره "رافدا مهما من أنشطة المركز العربي للإعلام السياحي" يؤازر ويعزز "الدور الحيوي للإعلام السياحي العربي في اتجاه تحقيق أعلى استفادة من المقدرات السياحية الهائلة للوطن العربي"، مذكرا بأن انعقاد المؤتمر يصادف مرور عشرة أعوام على انطلاق المركز (سنة 2008)، الموجود مقره في القاهرة.

و انكب المؤتمر، الذي يحضره كضيف شرف المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عبد العزيز بن عثمان التويجري على بحث موضوع السياحة العربية المستدامة والإعلام العربي المتخصص في هذا الشأن عبر محوري القدرات والمسؤوليات، من خلال جلستين، تمحورت أولاهما حول "مساهمة وسائل الإعلام العربي في الترويج والجذب السياحي وأطر المسؤولية"، وتطرقت الثانية إلى "إدارة الأزمات السياحية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية".

 

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