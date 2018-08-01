عناصر الدرك الملكي تلقي القبض على عصابة الفراقشية نواحي القنيطرة ﻿

تم القبض صباح اليوم الأحد على عصابة متخصصة في سرقة المواشي بمنطقة أولاد بورحمة.

شوف تيفي

تم القبض صباح اليوم الأحد على عصابة متخصصة في سرقة المواشي بمنطقة أولاد بورحمة.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أنه بعدما انقلبت سيارة العصابة الملقبة بـ"الفراقشية"، بالقرب من شركة "بيجو" حاولوا الفرار من ساكنة منطقة أولاد بورحمة نواحي القنيطرة.

و أضاف ذات المصدر، أن مطاردة العصابة دامت لساعات طويلة في الليل بعدما حاولوا السطو على إحدى المنازل ولحسن الحظ أن أبناء المنطقة كانوا مستيقظين ساهرين بأحد الأعراس ليتم إخبارهم بمحاولة السرقة حيث تجند الكل في البحث ومطاردة هؤلاء المجرمين.

وأكد المصدر أن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة حلوا بعين المكان فور تلقيهم الخبر، وقاموا بإلقاء القبض على عناصر هذه العصابة وتم فتح تحقيق حول هذه العصابة إلى حين تقديمهم إلى العدالة.