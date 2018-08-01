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إحصائيات تكشف عن محاكمة إسبانيا لـ 88 ''إرهابيا'' من بينهم مغاربة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 20:05 إحصائيات تكشف عن محاكمة إسبانيا لـ 88 إرهابيا من بينهم مغاربة | دولي
إحصائيات تكشف عن محاكمة إسبانيا لـ 88 ''إرهابيا'' من بينهم مغاربة
كشفت إحصائيات جديدة أعلنها المدعي العام الإسباني عن متابعة 88 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.

شوف تيفي

 

كشفت إحصائيات جديدة أعلنها المدعي العام الإسباني عن متابعة 88 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية ''إيفي'' إلى أن عدد المعتقلين احتياطيا لأجل تهم تتعلق بالإرهاب وصل إلى 76 متهما.

وكشف الوكيل العام الإسباني أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 تمت متابعة 22 شخصا بتهم الإرهاب، وانتهت بإدانة 21 منهم، فيما حصل شخص واحد على البراءة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من بين المتابعين مواطنين إسبانيين اعتنقوا الإسلام ومغاربة.

وتتوزع الاتهامات الموجهة للمتابعين بين الالتحاق بتنظيم ''داعش'' الإرهابي، ومحاولة القيام بعملية إرهابية، وتمجيد منظمة إرهابية.

كما كشفت الإحصائيات عن عدد من المغاربة الذين يتابعون بتهم تتعلق بالإرهاب من بينهم عبد العزيز زغنان، الذي يواجه حكما بسبع سنوات سجنا، فيما تواجه زوجته من أصل مكسيكي 18 شهرا سجنا نافذا.

يذكر أن المغرب تجمعه علاقات وثيقة مع إسبانيا فيما يخص مكافحة الإرهاب والتصدي له.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد هنأ أجهزة الأمن المغربية بعد تنفيذ عملية مشتركة قادت إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص أعضاء في خلية إرهابية موالية لداعش ماي الماضي، معتبرا أن تلك العملية '' تعكس بحق الفعالية الكبيرة لعلاقات التعاون بين إسبانيا والمغرب حيث تعمل الأجهزة الأمنية التابعة لهما بشكل وثيق وبلا هوادة من أجل اعتقال الإرهابيين أينما كانوا''.

 

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شوف تيفي المغرب إحصائيات محاكمة إسبانيا إرهاب

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