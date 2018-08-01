''النفاخة'' مخدر جديد يهدد حياة المراكشيين والقاصرات من أكثر المدمنات عليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مخدرا جديدا، انتشر مؤخرا، عبر مجموعة من المقاهي الملقبة بـ ''أفتر'' والتي توجد بالقرب من الملاهي الليلية بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمخدر توضع به مادة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مخدرا جديدا، انتشر مؤخرا، عبر مجموعة من المقاهي الملقبة بـ ''أفتر'' والتي توجد بالقرب من الملاهي الليلية بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمخدر توضع به مادة ثنائي أوكسيد النيتروجين، وتتراوح أسعاره ما بين 120 و400 درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن مقاهي ونوادي ''الأفتر'' المنتشرة بالحي الشتوي وبالقرب من القنصلية الفرنسية بمدينة مراكش، تبدأ عملها بعد الساعة الخامسة صباحا إلى غاية العاشرة، وعلى الراغب في الولوج لها دفع مبلغ 200 درهم.

وأكد ذات المصدر أن هذه المقاهي والتي تعتبر كذلك وجهة للباحثين عن الدعارة الراقية، مبرزا في الوقت نفسه أن أكثر المدمنين على هذا المخدر الخطير قاصرات في عمر الزهور.

وأشار المصدر ذاته لـ''شوف تيفي'' إلى أن العديد من حوادث السير الخطيرة التي تقع بعد الساعة العاشرة صباحا، يكون المتسبب فيها أشخاص مدمنون على هذا المخدر الذي يوضع في بالون هوائي ''نفاخة''، ما يشكل خطرا على حياة المارة.