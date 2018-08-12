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إطلاق الرصاص على الملقب بـ ''سبيكة'' لـتهديده حياة المواطنين بفاس

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 19:16 إطلاق الرصاص على الملقب بـ سبيكة لـتهديده حياة المواطنين بفاس | حوادث و حقوق
إطلاق الرصاص على الملقب بـ ''سبيكة'' لـتهديده حياة المواطنين بفاس
بعد ساعات من واقعة بنسليمان بمدينة فاس، تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية الفاسية، يومه الأحد، صورة تعود لـ '' سبيكة'' والذي فارق الحياة، عقب إطلاق الرصاص عليه من طرف المصالح الأمنية، وذلك عقب .

''شوف تيفي''

 

بعد ساعات من واقعة بنسليمان بمدينة فاس، تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية الفاسية، يومه الأحد، صورة تعود لـ '' سبيكة'' والذي فارق الحياة، عقب إطلاق الرصاص عليه من طرف المصالح الأمنية، وذلك عقب .

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مطلع أن ''سبيكة'' مدمن على المخدرات ومعروف بنشاطه الإجرامي الخطير، وقد تورط قبل واقعة أمس في شرملة مواطن على مستوى الوجه بواسطة السلاح الأبيض.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، اضطرت مساء أمس السبت، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف، وذلك بعدما عر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه به، المتورط في تنفيذ اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض مساء أمس، حيث أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر اثنين من موظفي الشرطة لإطلاق سبع رصاصات من أسلحتهم الوظيفية، منهما اثنتان تحذيريتان، بينما أصابت أربع أخرى المشتبه به، حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي أسفر عن إصابة موظف شرطة بشظايا رصاصة سابعة على مستوى ساقه، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم، وفق البلاغ، إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستودع الأموات سبيكة فاس السلاح الوظيفي السلاح الأبيض

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