مديرية الحموشي تكشف حقيقة الفيديو المصور من شخص ادعى غياب رجال الأمن عن دائرة أمنية بالجديدة ﻿

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها بشكل جدي مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي زوال اليوم الأحد، 12 غشت الجاري، والذي يظهر أحد الأشخاص بصدد الاحتجاج أمام دائرة للشرطة

"شوف تيفي"

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها بشكل جدي مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي زوال اليوم الأحد، 12 غشت الجاري، والذي يظهر أحد الأشخاص بصدد الاحتجاج أمام دائرة للشرطة بمدينة الجديدة ضد ما اعتبره غياب رجال الأمن، فضلا عن عدم وجود أي موظف بالمرفق الأمني من أجل تسجيل شكايته، قبل أن يدعي أن رجال الأمن كلهم في مهمة بأحد المواسم المحلية، حيث تم فتح بحث عاجل خلص إلى ضرورة توضيح المغالطات الواردة في هذا المقطع.

وأوضحت المديرية في بيان حقيقة أن الأمر يتعلق بواقعة سوء جوار تطورت إلى تبادل العنف بين عائلة المعني بالأمر، الذي يظهر في المقطع السالف الذكر، وبعض من أفراد عائلة تقطن بجوارهم، توصلت مصالح الأمن بشكاية حولها بتاريخ 9 غشت الجاري، وباشرت بشأنها كافة الإجراءات المسطرية الضرورية.

وأشارت المديرية إلى أنه تبيّن من خلال البحث أنه في اللحظة ذاتها التي كان المعني بالأمر يسجل مقطع الفيديو السالف الذكر، كانت عناصر الشرطة، وفي مقدمتهم رئيس الدائرة، داخل مقر الدائرة بصدد تحصيل شكاية والدته وشقيقته باعتبارهما طرفا في هذه القضية، وفور توصلها بإشعار حول هذه الواقعة، كانت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرق الدراجين قد عملت على إجراء مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية قصد تحديد هوية كافة المتورطين في هذه الواقعة.

أما بخصوص ادعاء تواجد جميع عناصر الأمن في مهمة بأحد المواسم المحلية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني نفت، بشكل قاطع، مشاركة عناصرها في هذا العمل النظامي، الذي يدخل ضمن مناطق نفوذ الدرك الملكي، مشددة على أنها تجدد تكذيب الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو المتداول، مؤكدة في المقابل أنها عالجت الشكايات المتبادلة بين أفراد أسرة المعني بالأمر وباقي جيرانهم بالفعالية الضرورية، ووفق الضوابط المهنية والقانونية السليمة.