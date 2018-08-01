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فتح باب الترشيج لجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 18:21 فتح باب الترشيج لجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018 | مجتمع
فتح باب الترشيج لجائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن فتح باب الترشيح لنيل ''جائزة المجتمع المدني''في دورتها الثانية برسم سنة 2018، والذي يمتد إلى غاية 3 أكتوبر 2018

شوف تيفي

 

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن فتح باب الترشيح لنيل "جائزة المجتمع المدني"في دورتها الثانية برسم سنة 2018، والذي يمتد إلى غاية 3 أكتوبر 2018 كآخر أجل لتلقي الترشيحات.

وتتوزع أصناف هذه الجائزة بين جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية؛ وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج؛ ثم جائزة الشخصيات المدنية.

وتحدد معايير تقييم المبادرات والإسهامات المرشحة لنيل الجائزة بالنسبة للجمعيات أو المنظمات، في توافر عناصر الإبداع و النجاعة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، واعتماد المقاربة الدمجية للفئات الاجتماعية، اعتماد المقاربة التشاركية، توافر عنصر الاستدامة.

أما بالنسبة للشخصيات المدنية فتحدد المعايير في توفرعنصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع؛ وأيضا عنصر التميز والريادة والإبداع.

ترسل ملفات الترشيح إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الكائن مقرها بالحي الإداري الجديد، شارع الحاج أحمد الشرقاوي – أكدال الرباط (شريطة أن يكون تاريخ إرسالها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات)، أو تودع مباشرة لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بنفس الوزارة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، www.prix-societe-civile.ma لتحميل ملف الترشح.

أوموقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: www .mcrpsc.gov.ma


أو الاتصال عبر الرقم 0537131313 ،

أو الإيميل [email protected]

 

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