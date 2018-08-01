عاجل.. اختفاء بحارين بعرض سواحل أكادير إثر انقلاب قارب للصيد التقليدي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن فقدان بحارين قبل قليل في ظروف غامضة كانا على متن قارب للصيد التقليدي بعرض بحر منطقة ''أيت تامر'' شمال مدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير



علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، عن فقدان بحارين قبل قليل في ظروف غامضة كانا على متن قارب للصيد التقليدي بعرض بحر منطقة "أيت تامر" شمال مدينة أكادير.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فتفاصيل الحادث تعود إلى عثور مجموعة من الصيادين على قارب تقليدي مقلوب وسط البحر في ظروف جد غامضة، ما جعلهم يربطون الاتصال بسرية الدرك الملكي بجماعة تامري ومندوبية الصيد البحري التي أرسلت فرقة خاصة للإنقاذ، والتي قامت بحملة تمشيطية واسعة بمكان الحادث بحثا عن المفقودين لكن دون أن يتمكنوا من العثور عليهم.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أنجزت بخصوص النازلة كشفت أن الأمر يتعلق بقارب الصید التقلیدي المسمى " ت " والمسجل تحت رقم 8 / 52 56 . كان على متنه بحاران تجھل لحد الساعة ظروف اختفائھما، و انقلاب قاربھما، اذ من المرجح أن تكون سرعة الریاح وراء انقلاب القارب التقلیدي، فیما لم تستبعد مصادرنا أن تكون ھناك ظروف أخرى وراء الحادث سیتم التحقیق بشأنھا .

وأضافت ذات المصادر، أن الطاقم الخاص بخفر السواحل والإنقاذ حاول جاهدا أن ينتشل القارب المقلوب وإرجاعه للميناء، إلا أن جمیع المحاولات باءت بالفشل، لأن القارب التقلیدي مشدود في الماء إلى آلیات الصید التي یستعملھا بمنطقة صخریة وعرة.

ويحتمل أن تكون الحبال المشدودة للأسفل سببا في انقلابه، إضافة إلى الأمواج العاتية الناجمة عن الرياح العاتية التي تجتاح المنطقة.