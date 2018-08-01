الأمم المتحدة:الصين تحتجز مليون مسلم من أقلية الأويغور بمعسكرات سرية ﻿

أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية ''الأويغور'' في معسكرات سرية بمنطقة ''شينجيانغ'' ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

شوف تيفي

أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية "الأويغور" في معسكرات سرية بمنطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في كلمة لـ "جاي مكدوجل"،عضو لجنة "القضاء على التمييز العنصري"، في جلسات بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بدأت يوم الجمعة الماضي وتختتم اليوم الأحد ، لمراجعة سياسات بكين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت "مكدوجل" نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الكثيرة الموثوق بها، التي تفيد تحويل الصين منطقة "الأويغور" ذاتية الحكم، إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم محاط بالسرية.

وانتقدت المسؤولة الحقوقية الأممية اعتبار بكين المعسكر "منطقة بلا حقوق باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع".

وأشارت إلى وجود تقديرات بتعرض نحو مليونيين من "الأويغور" والأقليات المسلمة للإجبار على المشاركة في معسكرات تلقين سياسي في المنطقة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من "الأويغور" فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.