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بعد كندا الاتحاد الأوروبي يراسل السعودية بشأن حقوق الإنسان

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 17:27 بعد كندا الاتحاد الأوروبي يراسل السعودية بشأن حقوق الإنسان | دولي
بعد كندا الاتحاد الأوروبي يراسل السعودية بشأن حقوق الإنسان
طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان، والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة

شوف تيفي رويترز

 

طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان، والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، كانوا قد شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.

وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغريني "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".

وأضافت "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".

وفي وقت سابق من يوم السبت، تحدثت "موغريني" إلى وزيرة الخارجية الكندية "كريستيا فريلاند" عبر الهاتف، واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.

وكانت عمليات الاحتجاز هذه، قد أثارت أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين، مما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين، بعد طرد السفير الكندي من الرياض، واستدعاء نظيره السعودي من "أوتاوا" للتشاور.

 

 

 

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