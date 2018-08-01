المغرب يطلق أول خط تجاري بحري للحاويات بالناظور بدل مليلية ﻿

قــام المغرب، منذ ثلاثة أيام، بإطلاق منصة جديدة لحاويات شحن ستسهل تصدير السلع واستيرادها في ميناء بني انصار بالناظور بدلاً من مليلية كما كان في السابق.

شــوف تيفي

قــام المغرب، منذ ثلاثة أيام، بإطلاق منصة جديدة لحاويات شحن ستسهل تصدير السلع واستيرادها في ميناء بني انصار بالناظور بدلاً من مليلية كما كان في السابق.

وحسب مصادر "أرتيكل19"، فإن "باب مليلية أصبح الآن مغلقا أمام حركة المرور التجارية بما في ذلك الشاحنات والحاويات لكنه لا يزال مفتوحا أمام المسافرين في كلا الاتجاهين …"، وأضافت ذات المصادر أن "هذا القرار السيادي لايحمل أي طابع غير ودي تجاه مليلية المحتلة أو تجاه اسبانيا".

وكان الموقع الإسباني + El Confidential.com + السباق لنشر الخبر، حيث كشف عن مذكرة رسمية من الجمارك المغربية تخبر المشغلين الاقتصاديين أنه يمكنهم الآن استيراد بضائعهم في ميناء الناظور بدلاً من مليلية. لكن الموقع "ضخم" الحدث بتوجيه اللوم لمدريد إزاء "صمتها" وعدم التعليق على الموضوع.