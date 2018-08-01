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انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 15:54 انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة | حوادث و حقوق
انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة
ينتظر أن يحال صباح يوم غد الإثنين على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية مدينة أكادير المشتبه به الرئيسي بقتل شابة ثلاثينية، وذلك بعد دفعها من أعلى شرفة شقة معدة للكراء بالحي المحمدي بأكادير والتسبب في

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ينتظر أن يحال صباح يوم غد الإثنين على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية مدينة أكادير المشتبه به الرئيسي بقتل شابة ثلاثينية، وذلك بعد دفعها من أعلى شرفة شقة معدة للكراء بالحي المحمدي بأكادير والتسبب في سقوطها للأسفل ومفارقتها الحياة، فيما تم تمتيع بقية شركائه في الجريمة بالسراح المؤقت ومتابعتهم في حالة سراح وإحالتهم على ابتدائية أكادير من أجل الفساد والسكر العلني وإعداد بيت للدعارة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المتهم الرئيسي جرت متابعته في حالة اعتقال بتهمة القتل، وسيحال على أنظار قاضي التحقيق من أجل استكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه حول دوافع، وأسباب إقدامه على دفع صديقته الثلاثينية من فوق شرفة الشقة، ورميها نحو الأسفل، ونوعية الخلاف الذي كان بينهما قبل وقوع الحادث المفجع.

وأضافت ذات المصادر، أن شابة وشابا آخر كانا برفقة الهالكة والمشتبه به الرئيسي بالشقة التي قاموا بكرائها بالحي المحمدي من أجل قضاء ليلة حميمية ماجنة وممارسة الجنس تمت متابعتهما في حالة سراح وأحيلا على أنظار المحكمة الابتدائية بذات المدينة رفقة سائق طاكسي كان قد أقلهم نحو المكان، وصاحب الشقة، ووجهت لهم جميعا تهم الفساد والسكر العلني، وإعداد بيت للدعارة، وستبدأ أولى جلسات محاكتمهم الأسبوع القادم.

يشار أن مدينة أكادير اهتزت يوم الثلاثاء الماضي 7 غشت 2018 على وقع حادث سقوط شابة ثلاثينية من أعلى طابق إحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي، حينما كانت تتحدث بالهاتف بشرفة الشقة، ما أدى لارتطامها بالأرض، ووفاتها على الفور.

وأسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية حول الحادث عن اكتشاف مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تبين أن الهالكة تعرضت لعملية دفع من فوق الشرفة من طرف شخص، كانت بصحبته بالشقة رفقة شاب وشابة أخرى، أمضوا بشكل جماعي ليلة ماجنة يؤثثها الجنس والخمر قبل وقوع الحادث، حيث جرى اعتقالهم جميعا رفقة صاحب الشقة وسائق طاكسي، واخضاعهم للتحقيق لكشف باقي ملابسات الواقعة وظروف وقوعها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حادث سقوط شابة أعلى عمارة آخر مستجدات متابعة استئنافية حالة سراح

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