 مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء ﻿
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مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 15:51 مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء | مجتمع
مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، صباح يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يظهر الحالة المتردية لطريق توجد بالقرب من الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بجماعة المكانسة بمنطقة عين الشق.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، صباح يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يظهر الحالة المتردية لطريق توجد بالقرب من الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بجماعة المكانسة بمنطقة عين الشق.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و51 ثانية، لحظة قيام مواطن بفضح واقع الطريق التابعة لجماعة المكانسة بواسطة عدسة هاتفه النقال، مؤكدا أن أحد المواطنين وفي ظل تهاون المسؤولين، اضطر إلى ترقيع الطريق بخلاطة الخراسنة، حتى تكون صالحة لمرور السيارات.

وطالب نشطاء ينحدرون من الجماعة المذكورة في تفاعلهم، المسؤولين بالتدخل الفوري وإعادة هيكلة الطريق حتى تكون صالحة للاستعمال، محملين المسؤولية في الوقت نفسه للوزارة المكلفة بقطاع النقل ولجماعة المكانسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار البيضاء عين الشق الوزارة جماعة المكانسة

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